Кожен другий житель Києва виїхав з міста - Кличко

Цитата

"Місто Київ зараз, по останніх даних, кожен другий з киян зараз місто Київ покинув. Трошки менше двох мільйонів мешканців зараз знаходиться у Києві", - вказав Кличко.

При цьому він вказав, що "Київ зараз перетворився на фортецю". "Кожна вулиця, кожна будівля. Я бачу, скільки блок-постів укріплюється, до ТрО долучається навіть люди, які в житті своєму не мали наміру змінити одяг. Зараз вони в уніформі зі зброю в руках. Це і музиканти, і актери, і представники різних професій", - додав мер столиці.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.