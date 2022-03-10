Каждый второй житель Киева выехал из города - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Каждый второй житель столицы выехал из города. Сейчас в Киеве находятся около 2 млн человек. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время телемарафона, пишет УНН.
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"Город Киев сейчас, по последним данным, каждый второй из киевлян сейчас город Киев покинул. Чуть меньше двух миллионов жителей сейчас находится в Киеве", - указал Кличко.
При этом он указал, что "Киев сейчас превратился в крепость". "Каждая улица, каждое здание. Я вижу, сколько блокпостов укрепляется, к ТрО присоединяется даже люди, которые в жизни своей не имели намерения сменить одежду. Сейчас они в униформе с оружием в руках. Это и музыканты, и актеры, и представители разных профессий", - добавил мэр столицы.
Дополнение
По данным Генштаба ВСУ, враг пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокировки Киева с запада и юго-запада. Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп противника в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.