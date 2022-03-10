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Генштаб ЗСУ: окупантів зупинили на всіх напрямках, вони намагаються втримати позиції

Генштаб ЗСУ: окупантів зупинили на всіх напрямках, вони намагаються втримати позиції

Київ • УНН

 • 141221 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. Населений пункт Мощун звільнено. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"На всіх напрямках противника зупинено Силами оборони України, успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції", - вказали у Генштабі ЗСУ.

"Як особливість, ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України розпочав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними! Разом переможемо!" - додали у Генштабі.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на 12 годину 10 березня за напрямками виглядає так:

  • На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.
  • Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено.
  • На Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населеним пунктам Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.
  • На Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.

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