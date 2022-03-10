Генштаб ВСУ: оккупантов остановили на всех направлениях, они пытаются удержать позиции

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"На всех направлениях противника остановлено Силами обороны Украины, успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции", - указали в Генштабе ВСУ.

"Как особенность, враг, с целью введения в заблуждение подразделений Сил обороны Украины начал обозначать себя желтой лентой на рукаве. Тем не менее, для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу. Будьте бдительными! Вместе победим!" - добавили в Генштабе.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, ситуация на 12 часов 10 марта по направлениям выглядит так: