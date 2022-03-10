Генштаб ВСУ: оккупантов остановили на всех направлениях, они пытаются удержать позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях. Населенный пункт Мощун освобожден. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.
Цитата
"На всех направлениях противника остановлено Силами обороны Украины, успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции", - указали в Генштабе ВСУ.
"Как особенность, враг, с целью введения в заблуждение подразделений Сил обороны Украины начал обозначать себя желтой лентой на рукаве. Тем не менее, для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу. Будьте бдительными! Вместе победим!" - добавили в Генштабе.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, ситуация на 12 часов 10 марта по направлениям выглядит так:
-
- На Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотижин, Гореничи, Буча, Демидов. Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокировки Киев с запада и юго-запада. Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп противника в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.
-
- Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт освобожден.
-
- На Николаевском направлении враг пытается закрепиться по населенным пунктам Лупарево, Правдино, Благодатное, Новогригорьевка, Калиновка, Киселевка, Первомайское, Александровка, Бургунка, Береслав, Таврийск.
-
- На Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ.
-