Київ лідирує за кількістю заяв у поліцію про загрозу безпеці громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. За період з 1 січня по 22 липня цього року органи Національної поліції отримали найбільшу кількість заяв і повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності у місті Київ, а саме 594. Про це УНН повідомили у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України у відповідь на журналістський запит.
Так, найбільше органи поліції отримали заяв і повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності у вказаний період у місті Київ – 594. Також у Харківській області – 238, Одеській – 186, Вінницькій – 172.
Водночас найменше таких повідомлень – у Кіровоградській області – 3, Чернігівській – 5, Тернопільській – 6, Луганській – 8.
Додамо, що загалом за вказаний період поліція отримала 2043 заяв і повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.
Як повідомляв УНН, у Києві надійшло повідомлення про масове замінування медичних закладів, мостів, аеропортів, вокзалів та ТЦ.