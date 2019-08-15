Киев лидирует по количеству заявлений в полицию об угрозе безопасности граждан

Так, больше всего органы полиции получили заявлений и сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности в указанный период в городе Киев - 594. Также в Харьковской области - 238, Одесской - 186, Винницкой - 172.

В то же время меньше таких сообщений - в Кировоградской области - 3, Черниговской - 5, Тернопольской - 6, Луганской - 8.

Добавим, что всего за указанный период полиция получила 2043 заявлений и сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Как сообщал УНН, в Киеве поступило сообщение о массовом минировании медицинских учреждений, мостов, аэропортов, вокзалов и ТЦ.