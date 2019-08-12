Нова хвиля мінувань у Києві: вибухівку шукають в лікарнях, аеропортах та ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Києві надійшло повідомлення про масове замінування медичних закладів, мостів, аеропортів, вокзалів та ТЦ. Про це повідомила спікер поліції Києва Оксана Блищик в коментарі кореспонденту УНН.
“На електрону почту Служби безпеки України надійшло повідомлення про замінування в Києві низки об’єктів, це медичні заклади, мости, аеропорти, торгові центри, залізничний вокзал та автовокзал”, — сказала Блищик.
За її словами, наразі перевірки об’єктів тривають.
Нагадаємо, у Харкові надійшло повідомлення про масове замінування житлових будинків, торгівельних центрів, медичних установ та аеропорту.