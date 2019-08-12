У Харкові невідомий замінував 52 об’єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Харкові надійшло повідомлення про масове замінування житлових будинків, торгівельних центрів, медичних установ та аеропорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
“Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях 21 житлового будинку, 22 торговельних центрів, 8 медичних установ та аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.
Також, триває огляд приміщень та прилеглої території.
Нагадаємо, зловмиснику, який “замінував” залізничний вокзал у Києві, повідомлено про підозру.