У Харкові невідомий замінував 52 об’єкти

“Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях 21 житлового будинку, 22 торговельних центрів, 8 медичних установ та аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Також, триває огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, зловмиснику, який “замінував” залізничний вокзал у Києві, повідомлено про підозру.