В Харькове неизвестный заминировал 52 объекта
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Харькове поступило сообщение о массовом заминировании жилых домов, торговых центров, медицинских учреждений и аэропорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях 21 жилого дома, 22 торговых центров, 8 медицинских учреждений и аэропорта поступило на электронную почту полиции 12 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Также, продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
Напомним, злоумышленнику, который "заминировал" железнодорожный вокзал в Киеве, сообщено о подозрении.