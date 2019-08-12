Новая волна минирований в Киеве: взрывчатку ищут в больницах, аэропортах и ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Киеве поступило сообщение о массовом минировании медицинских учреждений, мостов, аэропортов, вокзалов и ТЦ. Об этом сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик в комментарии корреспонденту УНН.
“На электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании в Киеве ряда объектов, это медицинские учреждения, мосты, аэропорты, торговые центры, железнодорожный вокзал и автовокзал”, — сказала Блищик.
По ее словам, в настоящее время проверки объектов продолжаются.
Напомним, в Харькове поступило сообщение о массовом заминировании жилых домов, торговых центров, медицинских учреждений и аэропорта.