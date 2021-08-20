"Київ-Баскет" підписав п'ятого легіонера перед стартом нового сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Американський важкий форвард Джефф Гарретт отримав місячний контракт (випробувальний термін) із "Київ-Баскетом", аби переконати тренерський штаб у підписанні повноцінного контракту, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Вихованець університету Північного Кентуккі, 26-річний Гарретт попередні два сезони провів у першості Фінляндії, де виступав за "Нокію" та "Каухайокі".
У складі "Каухайокі" Гарретт завоював срібні нагороди чемпіонату, набираючи в середньому 14,4 очок, 9,6 підбирань та 1,4 ассисти протягом сезону.
Таким чином, Джефф стане вже п’ятим американським легіонером та 11-м гравцем у нинішньому складі команди.
Контекст
Минулого сезону "Київ-Баскет" дійшов до півфіналу української Суперліги.