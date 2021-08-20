"Київ-Баскет" підписав п'ятого легіонера перед стартом нового сезону

Деталі

Вихованець університету Північного Кентуккі, 26-річний Гарретт попередні два сезони провів у першості Фінляндії, де виступав за "Нокію" та "Каухайокі".

У складі "Каухайокі" Гарретт завоював срібні нагороди чемпіонату, набираючи в середньому 14,4 очок, 9,6 підбирань та 1,4 ассисти протягом сезону.

Таким чином, Джефф стане вже п’ятим американським легіонером та 11-м гравцем у нинішньому складі команди.

Контекст

Минулого сезону "Київ-Баскет" дійшов до півфіналу української Суперліги.