"Киев-Баскет" подписал пятого легионера перед стартом нового сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Американский тяжелый форвард Джефф Гарретт получил месячный контракт (испытательный срок) с "Киев-Баскет", чтобы убедить тренерский штаб в подписании полноценного контракта, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
Воспитанник университета Северного Кентукки, 26-летний Гарретт предыдущие два сезона провел в первенстве Финляндии, где выступал за "Нокию" и "Каухайоки".
В составе "Каухайоки" Гарретт завоевал серебряные награды чемпионата, набирая в среднем 14,4 очков, 9,6 подборов и 1,4 ассиста в течение сезона.
Таким образом, Джефф станет уже пятым американским легионером и 11-м игроком в нынешнем составе команды.
Контекст
В прошлом сезоне "Киев-Баскет" дошел до полуфинала украинской Суперлиги.