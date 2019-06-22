"Київ-Баскет" дізнався потенційних суперників в Лізі чемпіонів ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Віце-чемпіон української Суперліги "Київ-Баскет" розпочне виступ в Лізі чемпіонів ФІБА з першого раунду кваліфікації, повідомляє офіційний сайт турніру, пише УНН.
Потенційними суперниками по першому раунду кваліфікації у "Київ-Баскета" будуть:
"Капфенберг" (Австрія), "Цмоки-Мінськ" (Білорусь), "Балкан" (Болгарія), "Керавнос" (Кіпр), "Баккен Бірс" (Данія), "Карху" (Фінляндія), чемпіон Угорщини (ще не визначився), "Пріштина" (Косово), "Морнар" (Чорногорія), "Донар" (Нідерланди), Легія (Польща), "Орадя" (Румунія), "Фрібург" (Швейцарія), "Інтер" (Словаччина), "Седертелье" (Швеція).
У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграють:
"Антверпен" (Бельгія), "Бургос" (Іспанія), "Бонн" (Німеччина), "Варезе" (Італія), "Вентспілс" (Латвія), "Ліеткабеліс" (Литва), "Торунь" (Польща), "Нижній Новгород" (Росія).
Зауважимо, що для виходу у груповий раунд українському колективу потрібно буде подолати перший та другий відбіркові раунди.
Також варто додати, жеребкування відбудеться 4 липня.