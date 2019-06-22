"Киев-Баскет" узнал потенциальных соперников в Лиге чемпионов ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Вице-чемпион украинской Суперлиги "Киев-Баскет" начнет выступление в Лиге чемпионов ФИБА с первого раунда квалификации, сообщает официальный сайт турнира, пишет УНН.
Потенциальными соперниками по первому раунду квалификации в "Киев-Баскет" будут:
"Капфенберг" (Австрия), "Цмоки-Минск" (Беларусь), "Балкан" (Болгария), "Керавнос" (Кипр), "Баккен Бирс" (Дания), "Карху" (Финляндия), чемпион Венгрии (еще не определился), "Приштина" (Косово), "Морнар" (Черногория), "Донар" (Нидерланды), Легия (Польша), "Орадя" (Румыния), "Фрибург" (Швейцария), "Интер" (Словакия), "Седертелье" (Швеция).
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют:
"Антверпен" (Бельгия), "Бургос" (Испания), "Бонн" (Германия), "Варезе" (Италия), "Вентспилс" (Латвия), "Лиеткабелис" (Литва), "Торунь" (Польша), " Нижний Новгород "(Россия).
Заметим, что для выхода в групповой раунд украинскому коллективу нужно будет преодолеть первый и второй отборочные раунды.
Также стоит добавить, жеребьевка состоится 4 июля.