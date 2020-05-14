Києву через суд хочуть повернути землю у районі музею Пирогово за 366 млн грн

“Прокуратура міста Києва вимагає в суді відновлення права територіальної громади на земельну ділянку площею 24,5 га та вартістю понад 366 млн гривень в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України (музей Пирогово)”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що було встановлено, що в 2017 році приватне товариство здійснило незаконну реєстрацію за собою права користування вказаною земельною ділянкою по вулиці Академіка Заболотного, не маючи при цьому належних правових підстав.

“Зважаючи на те, що земельна ділянка належить до комунальної власності, а Київська міська рада рішення про передачу її в оренду не приймала, прокуратура міста звернулась до суду з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки за комерційною структурою”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Господарський суд міста Києва відкрив провадження за позовом столичної прокуратури щодо повернення державі іншої земельної ділянки у музеї Пирогово, яка була незаконно приватизована.



