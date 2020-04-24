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У столиці через суд повертатимуть державі земельну ділянку у музеї Пирогово

У столиці через суд повертатимуть державі земельну ділянку у музеї Пирогово

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Господарський суд м. Києва відкрив провадження за позовом столичної прокуратури щодо повернення державі земельної ділянки у музеї Пирогово, яка була незаконно приватизована. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“Столична прокуратура вимагає повернути державі земельну ділянку біля музею Пирогово. Господарський суд м. Києва відкрив провадження за позовом першого заступника прокурора міста Києва щодо скасування рішення про державну реєстрацію речових прав та запису про речове право на спірну земельну ділянку”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у 2018 році приватне товариство незаконно зареєструвало за собою право користування з метою забудови 16 га землі вартістю 274 тис. грн в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України. Проте, договір оренди з ним на земельну ділянку по вул. Академіка Заболотного в Голосіївському районі м. Києва був розірваний ще у 2007 році.

“Зважаючи на те, що земельна ділянка належить до комунальної власності і рішення про її відчуження Київська міська рада не приймала, прокуратура звернулася з позовом, який наразі перебуває на розгляді у суді”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині виявлено факт незаконного відчуження земель регіонального ландшафтного парку “Міжрічинський” вартістю 7,5 млн грн.

Українські Національні Новини

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