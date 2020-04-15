На Чернігівщині незаконно привласнили землі ландшафтного парку вартістю понад 7 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Чернігівщині виявлено факт незаконного відчуження земель регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський" вартістю 7,5 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.
"Прокуратурою Чернігівської області встановлено факт незаконного відчуження земель природно-заповідного фонду, що знаходяться в межах регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський", орієнтовною вартістю 7,5 млн грн", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що частина земель парку "Міжрічинський" площею понад 300 га, яка за законом має перебувати виключно у державній власності, передана службовими особами обласного Держгеокадастру у приватну власність фізичних та юридичним осіб.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Також прокуратурою вирішується питання пред’явлення позову щодо визнання незаконними та скасування відповідних наказів Держгеокадастру, повернення державі незаконно відчужених земель.
Довідка. Міжрічинський регіональний ландшафтний парк є найбільшим природним парком в Україні, який розташований на півночі країни між річками Дніпром і Десною на території Чернігівської області. Відповідно до ст. ст. 83, 84 Земельного кодексу України до земель державної та комунальної власності, які не можуть передаватися у приватну власність, належать землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом.
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