На Житомирщині судитимуть голову сільради, який вимагав у 2,5 тис. дол. за отримання земельної ділянки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Житомирщині судитимуть голову сільради, який за хабар у розмірі 2,5 тисячі доларів обіцяв підприємцю безперешкодне отримання у власність земельної ділянки на території Андрушківської сільської ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
"Військова прокуратура Житомирського гарнізону Центрального регіону України направила до суду обвинувальний акт стосовно Андрушківського сільського голови за фактом одержання неправомірної вигоди", - сказано у повідомленні.
В ході розслідування встановлено, що вказана службова особа, яка займає відповідальне становище, на початку серпня 2019 року висловила незаконну вимогу підприємцю про надання їй неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США. За ці кошти посадовець обіцяв підприємцю безперешкодне отримання у власність земельної ділянки на території Андрушківської сільської ради з подальшою зміною її цільового призначення під АЗС із станцією технічного обслуговування.
Зазначається, що 13 грудня 2019 року голову сільради затримано працівниками правоохоронних органів у місті Житомир одразу після отримання ним вказаної суми неправомірної вигоди. 3 березня 2020 року, рішенням тридцять другої сесії Андрушківської сільської ради Попільнянського району Житомирської області 7 скликання, повноваження вказаного сільського голови припинено достроково.
Відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, посадовцю-хабарнику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Харкові Служба безпеки України викрила на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисячі доларів працівника Головного управління Державної міграційної служби в Харківській області.