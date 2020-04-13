На Житомирщині судитимуть голову сільради, який вимагав у 2,5 тис. дол. за отримання земельної ділянки

КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Житомирщині судитимуть голову сільради, який за хабар у розмірі 2,5 тисячі доларів обіцяв підприємцю безперешкодне отримання у власність земельної ділянки на території Андрушківської сільської ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.