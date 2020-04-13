СБУ спіймала міграційника на хабарі від іноземця за надання громадянства

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Харкові Служба безпеки України викрила на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисячі доларів працівника Головного управління Державної міграційної служби в Харківській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“За інформацією СБУ, головний спеціаліст підрозділу організації запобігання нелегальній міграції налагодив механізм вимагання та одержання грошей від іноземних громадян. Оперативники СБ України, зокрема задокументували, що зловмисник отримав з іноземця 2,5 тисячі доларів за безперешкодну та прискорену процедуру набуття українського громадянства”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали хабарника у Харкові під час одержання усієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому службовцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших посадових осіб міграційної служби, можливо причетних до протиправної оборудки.

Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього слідчого Генпрокуратури за одержання 25 тисяч доларів США хабара від забудовника. 

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