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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34312 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42852 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59552 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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СБУ поймала миграционника на взятке от иностранца за предоставление гражданства

СБУ поймала миграционника на взятке от иностранца за предоставление гражданства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила на получении неправомерной выгоды в размере 2,5 тысячи долларов работника Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По информации СБУ, главный специалист подразделения организации предотвращения нелегальной миграции наладил механизм вымогательства и получения денег от иностранных граждан. Оперативники СБ Украины, в частности задокументировали, что злоумышленник получил из иностранца 2,5 тысячи долларов за беспрепятственную и ускоренную процедуру получения украинского гражданства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали взяточника в Харькове во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному служащему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других должностных лиц миграционной службы, возможно причастных к противоправной сделке.

Напомним, в Киеве будут судить бывшего следователя Генпрокуратуры за получение 25 тысяч долларов США взятки от застройщика.

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