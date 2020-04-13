СБУ поймала миграционника на взятке от иностранца за предоставление гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила на получении неправомерной выгоды в размере 2,5 тысячи долларов работника Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По информации СБУ, главный специалист подразделения организации предотвращения нелегальной миграции наладил механизм вымогательства и получения денег от иностранных граждан. Оперативники СБ Украины, в частности задокументировали, что злоумышленник получил из иностранца 2,5 тысячи долларов за беспрепятственную и ускоренную процедуру получения украинского гражданства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали взяточника в Харькове во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному служащему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других должностных лиц миграционной службы, возможно причастных к противоправной сделке.
Напомним, в Киеве будут судить бывшего следователя Генпрокуратуры за получение 25 тысяч долларов США взятки от застройщика.