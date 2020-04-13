В Житомирской области будут судить главу сельсовета, который требовал в 2,5 тыс. долл. за получение земельного участка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Житомирской области будут судить главу сельсовета, который за взятку в размере 2,5 тысячи долларов и обещал предпринимателю беспрепятственное получение в собственность земельного участка на территории Андрушкивського сельского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Андрушкивского сельского главы по факту получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что указанное должностное лицо, которое занимает ответственное положение, в начале августа 2019 года выразила незаконное требование предпринимателю о предоставлении ей неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США. За эти средства чиновник обещал предпринимателю беспрепятственное получение в собственность земельного участка на территории Андрушкивского сельского совета с последующим изменением его целевого назначения под АЗС со станцией технического обслуживания.
Отмечается, что 13 декабря 2019 года глава сельсовета задержан сотрудниками правоохранительных органов в городе Житомир сразу после получения им указанной суммы неправомерной выгоды. 3 марта 2020 года, решением 32 сессии Андрушкивского сельского совета Попильнянского района Житомирской области 7 созыва, полномочия указанного сельского головы прекращены досрочно.
Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, должностному-взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Харькове Служба безопасности Украины разоблачила на получении неправомерной выгоды в размере 2,5 тысячи долларов работника Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области.