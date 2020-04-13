В Житомирской области будут судить главу сельсовета, который требовал в 2,5 тыс. долл. за получение земельного участка

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Житомирской области будут судить главу сельсовета, который за взятку в размере 2,5 тысячи долларов и обещал предпринимателю беспрепятственное получение в собственность земельного участка на территории Андрушкивського сельского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.