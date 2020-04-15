В Черниговской области незаконно присвоили земли ландшафтного парка стоимостью более 7 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Черниговской области обнаружен факт незаконного отчуждения земель регионального ландшафтного парка "Междуреченский" стоимостью 7,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"Прокуратурой Черниговской области установлен факт незаконного отчуждения земель природно-заповедного фонда, находящихся в пределах регионального ландшафтного парка "Междуреченский", ориентировочной стоимостью 7,5 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть земель парка "Междуреченский" площадью более 300 га, которая по закону должна находиться исключительно в государственной собственности, передана должностными лицами областного Госгеокадастра в частную собственность физических и юридических лиц.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Также прокуратурой решается вопрос предъявления иска о признании незаконными и отмене соответствующих приказов Госгеокадастра, возвращение государству незаконно отчужденных земель.
Справка. Междуреченский региональный ландшафтный парк является крупнейшим природным парком в Украине, который расположен на севере страны между реками Днепром и Десной на территории Черниговской области. В соответствии со ст. ст. 83, 84 Земельного кодекса Украины к землям государственной и коммунальной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся земли под объектами природно-заповедного фонда, историко-культурного и оздоровительного назначения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, научную, эстетическую и историко-культурную ценность, если иное не предусмотрено законом.
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