В столице через суд будут возвращать государству земельный участок в музее Пирогово
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Хозяйственный суд г. Киева открыл производство по иску столичной прокуратуры о возврате государству земельного участка в музее Пирогово, которая была незаконно приватизирована. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Столичная прокуратура требует вернуть государству земельный участок возле музея Пирогово. Хозяйственный суд г. Киева открыл производство по иску первого заместителя прокурора города Киева об отмене решения о государственной регистрации прав и записи о вещное право на спорный земельный участок”, — говорится в сообщении.
Установлено, что в 2018 году частное общество незаконно зарегистрировало за собой право пользование с целью застройки 16 га земли стоимостью 274 тыс. грн в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Однако, договор аренды с ним на земельный участок по ул. Академика Заболотного в Голосеевском районе г. Киев был расторгнут еще в 2007 году.
“Учитывая то, что земельный участок относится к коммунальной собственности и решение о его отчуждении Киевский городской совет не принимал, прокуратура обратилась с иском, который сейчас находится на рассмотрении в суде”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Черниговской области выявлен факт незаконного отчуждения земель регионального ландшафтного парка “Междуреченский” стоимостью 7,5 млн грн.