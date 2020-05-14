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Киеву через суд хотят вернуть землю в районе музея Пирогово за 366 млн грн

Киев • УНН

 • 13724 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Прокуратура города Киева требует в суде восстановления права территориальной общины на земельный участок, стоимостью более 366 млн грн, расположенный в районе музея Пирогово. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.

Киеву через суд хотят вернуть землю в районе музея Пирогово за 366 млн грн

"Прокуратура города Киева требует в суде восстановления права территориальной общины на земельный участок площадью 24,5 га и стоимостью более 366 млн гривен в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины (музей Пирогово)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что было установлено, что в 2017 году частное общество осуществило незаконную регистрацию за собой права пользования указанным земельным участком по улице Академика Заболотного, не имея при этом надлежащих правовых оснований.

"Учитывая то, что земельный участок относится к коммунальной собственности, а Киевский городской совет решение о передаче его в аренду не принимал, прокуратура города обратилась в суд с иском об отмене решения о государственной регистрации права аренды земельного участка за коммерческой структурой", - указано в сообщении.

Напомним, в апреле Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску столичной прокуратуры о возврате государству другого земельного участка в музее Пирогово, который был незаконно приватизирован.

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