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Киянка Бондаренко виграла кваліфікацію на турнірі в Істборні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла в основну сітку турніру WTA Premier “Nature Valley International” в Істборні (Велика Британія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У фіналі відбіркового турніру киянка, посіяна під 7 номером, здобула впевнену перемогу над хорваткою Анною Конюх — 6:2, 6:2.

Поєдинок тривав 1 годину 1 хвилину. На рахунку українки 6 ейсів і 3 подвійні помилки.

Додамо, що першою опоненткою Бондаренко в основному турнірі стане 41-ша ракетка світу француженка Алізе Корне.

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