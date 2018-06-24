Киянка Бондаренко виграла кваліфікацію на турнірі в Істборні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла в основну сітку турніру WTA Premier “Nature Valley International” в Істборні (Велика Британія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі відбіркового турніру киянка, посіяна під 7 номером, здобула впевнену перемогу над хорваткою Анною Конюх — 6:2, 6:2.
Поєдинок тривав 1 годину 1 хвилину. На рахунку українки 6 ейсів і 3 подвійні помилки.
Додамо, що першою опоненткою Бондаренко в основному турнірі стане 41-ша ракетка світу француженка Алізе Корне.