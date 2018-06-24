Киевлянка Бондаренко выиграла квалификацию на турнире в Истборне

В финале отборочного турнира киевлянка, посеянная под 7 номером, одержала уверенную победу над хорваткой Анной Конюх — 6:2, 6:2.

Поединок длился 1 час 1 минуту. На счету украинки 6 эйсов и 3 двойные ошибки.

Добавим, что первой оппоненткой Бондаренко в основном турнире станет 41-я ракетка мира француженка Ализе Корне.