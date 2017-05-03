Киянин загинув від удару струму на даху товарного поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Києві внаслідок удару струмом на даху товарного потягу загинув хлопець, один травмувався. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
Сьогодні, 3 травня, о 14:09 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що навпроти гаражного кооперативу по вул. Сагайдака, 115, на даху товарного потягу бавились двоє підлітків.
По прибуттю на місце події рятувальників було встановлено, що внаслідок удару струмом хлопець 1998 року знаходиться на даху потягу. Хлопця 1995 року було відкинуто з даху потягу, з опіками 65 % тіла був госпіталізований в опіковий центр. Після отримання дозволу на зняття напруги рятувальники за допомогою спеціальної драбини зняли тіло загиблого хлопця.
Обставинами загибелі займаються правоохоронні органи.
Як повідомляв УНН, у Києві хлопець викрав водовоз, щоб покатати брата.