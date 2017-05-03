Киевлянин погиб от удара тока на крыше товарного поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киеве в результате удара током на крыше товарного поезда погиб парень, один травмирован. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.
Сегодня, 3 мая, в 14:09 к спасателям поступило сообщение о том, что напротив гаражного кооператива по ул. Колчана, 115, на крыше товарного поезда играли двое подростков.
По прибытию на место происшествия спасателей было установлено, что в результате удара током парень 1998 находится на крыше поезда. Парня 1995 года откинуло с крыши поезда, с ожогами 65% тела он был госпитализирован в ожоговый центр. После получения разрешения на снятие напряжения спасатели с помощью специальной лестницы сняли тело погибшего парня.
Обстоятельствами гибели занимаются правоохранительные органы.
Как сообщал УНН, в Киеве парень похитил водовоз, чтобы покатать брата.