Киевлянин погиб от удара тока на крыше товарного поезда

Сегодня, 3 мая, в 14:09 к спасателям поступило сообщение о том, что напротив гаражного кооператива по ул. Колчана, 115, на крыше товарного поезда играли двое подростков.

По прибытию на место происшествия спасателей было установлено, что в результате удара током парень 1998 находится на крыше поезда. Парня 1995 года откинуло с крыши поезда, с ожогами 65% тела он был госпитализирован в ожоговый центр. После получения разрешения на снятие напряжения спасатели с помощью специальной лестницы сняли тело погибшего парня.

Обстоятельствами гибели занимаются правоохранительные органы.

Как сообщал УНН, в Киеве парень похитил водовоз, чтобы покатать брата.