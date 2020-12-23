Киянин став призером онлайн чемпіонату світу з шахів серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Киянин Ігорь Самуненков став срібним призером онлайн чемпіонату світу-2020 з шахів серед юніорів (вікова категорія до 12 років), передає УНН з посиланням на Федерацію шахів України і Спортивний комітет України.
На шляху до фіналу 11-річний киянин обіграв своїх однолітків з Єгипту, Туреччини і Польщі.
Зазначається також, що наш земляк у фіналі поступився сильному майстру Дімітару Мардову зі США.
Також зауважимо, що Кирило Шевченко з Краматорська посів 5-е місце серед 18-річних гравців, харків’янин Дмитро Кушко (до 16 років) став дев’ятим.