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Киянин став призером онлайн чемпіонату світу з шахів серед юніорів

Київ • УНН

 • 15912 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Киянин Ігорь Самуненков став срібним призером онлайн чемпіонату світу-2020 з шахів серед юніорів (вікова категорія до 12 років), передає УНН з посиланням на Федерацію шахів України і Спортивний комітет України.

Киянин став призером онлайн чемпіонату світу з шахів серед юніорів

На шляху до фіналу 11-річний киянин обіграв своїх однолітків з Єгипту, Туреччини і Польщі.

Зазначається також, що наш земляк у фіналі поступився сильному майстру Дімітару Мардову зі США.

Також зауважимо, що Кирило Шевченко з Краматорська посів 5-е місце серед 18-річних гравців, харків’янин Дмитро Кушко (до 16 років) став дев’ятим.

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