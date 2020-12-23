Киянин став призером онлайн чемпіонату світу з шахів серед юніорів

На шляху до фіналу 11-річний киянин обіграв своїх однолітків з Єгипту, Туреччини і Польщі.

Зазначається також, що наш земляк у фіналі поступився сильному майстру Дімітару Мардову зі США.

Також зауважимо, що Кирило Шевченко з Краматорська посів 5-е місце серед 18-річних гравців, харків’янин Дмитро Кушко (до 16 років) став дев’ятим.