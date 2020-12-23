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Киевлянин стал призером онлайн чемпионата мира по шахматам среди юниоров

Киев • УНН

 • 15912 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Киевлянин Игорь Самуненков стал серебряным призером онлайн чемпионата мира-2020 по шахматам среди юниоров (возрастная категория до 12 лет), передает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины и Спортивный комитет Украины.

Киевлянин стал призером онлайн чемпионата мира по шахматам среди юниоров

На пути к финалу 11-летний киевлянин обыграл своих сверстников из Египта, Турции и Польши.

Отмечается также, что наш земляк в финале уступил сильному мастеру Димитару Мардову из США.

Также заметим, что Кирилл Шевченко из Краматорска занял пятое место среди 18-летних игроков, харьковчанин Дмитрий Кушко (до 16 лет) стал девятым.

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