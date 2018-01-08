Кияни закликали мера запустити швидкісний трамвай у місті під землею
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Кияни звернулися до Київської міської ради з проханням запустити швидкісний трамвай, що курсуватиме у центрі столиці під землею. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради, передає УНН.
Автором петиції виступив Костянтин Морозов. Він запропонував продовжити лінію швидкісного трамваю від зупинки "Площа Перемоги" до зупинки "Палац Спорту" під землею. Автор переконаний, що підземний транспорт розвантажить вулицю Жилянську та Саксаганського.
"Щоб залишити трамвай насправді "швидкісним" варто фізично розділити його трасу із іншим транспортом (як це зроблено на решті маршруту). Оскільки надземне прокладання траси в центрі міста є неприпустимим (це закриватиме історичні будівлі), єдиним можливим варіантом є прокладання траси під землею: наприклад, під однією з вищезгаданих вулиць із організацією виходів зі станцій в підземні переходи. Перехід траси в підземну частину може бути організовано зразу після станції "пл. Перемоги", або раніше", - йдеться у тексті петиції.
Однак автор не вказує чи вивчалась ним чи експертами можливість організації такого транспорту саме в цій частині міста.
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Петиція була зареєстрована 6 січня 2017 року і зібрала наразі 13 підписів. У разі петиція набере 10 тис. підписів, документ розгляне Київрада.