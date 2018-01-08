Киевляне призвали мэра запустить скоростной трамвай в городе под землей

Автором петиции выступил Константин Морозов. Он предложил продолжить линию скоростного трамвая от остановки "Площадь Победы" до остановки "Дворец Спорта" под землей. Автор убежден, что подземный транспорт разгрузит улицы Жилянсую и Саксаганского.

"Чтобы оставить трамвай на самом деле "скоростным" стоит физически отделить его трассу от другого транспорта (как это сделано на остальном маршруте). Поскольку надземная прокладка трассы в центре города недопустима (это будет закрывать исторические здания), единственным возможным вариантом является прокладка трассы под землей: например, одной из вышеупомянутых улиц с организацией выходов со станций в подземные переходы. Переход трассы в подземную часть может быть организован сразу после станции "пл. Победы", или раньше", - говорится в тексте петиции.

Однако автор не указывает изучалась ли ним или экспертами возможность организации такого транспорта именно в этой части города.

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Петиция была зарегистрирована 6 января 2017 и собрала пока 13 подписей. В случае петиция наберет 10 тыс. подписей, документ рассмотрит Киевсовет.