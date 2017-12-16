Киян попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. За прогнозами синоптиків, удень 16 грудня у Києві очікується сильний вітер. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"Сьогодні, 16 грудня, у столиці очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вдень 6-8° тепла", - йдеться у повідомленні.
У КМДА нагадали, що у разі посилення вітру потрібно усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, 16 грудня на більшості території України очікуються дощ та мокрий сніг.