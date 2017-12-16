Киевлян предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. По прогнозам синоптиков, днем 16 декабря в Киеве ожидается сильный ветер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Сегодня, 16 декабря, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура 6-8° тепла", - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что в случае усиления ветра нужно все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, 16 декабря на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег.