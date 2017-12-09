Киян попередили про низьку видимість у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, вранці 9 грудня столиці очікується туман. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"Вранці 9 грудня у столиці очікується туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомляв УНН, сьогодні на заході України мокрий сніг та дощі.