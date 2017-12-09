Киевлян предупредили о низкой видимости в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром 9 декабря столица будет ожидается туман. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"Утром 9 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.
Как сообщал УНН, сегодня на западе Украины мокрый снег и дожди.