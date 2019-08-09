Киян попередили про можливе закриття станції метро 10 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Завтра, у суботу 10 серпня, у зв’язку з проведенням футбольного матчу “Динамо” — “Шахтар” можливе обмеження на вхід трьох станцій метро, а також закриття станції метро “Олімпійська”. Про це йдеться у повідомленні в Twitter КП “Київський Метрополітен”, передає УНН.
“Завтра, 10.08, на НСК “Олімпійський” — матч “Динамо”- “Шахтар”. Перед початком можливе обмеження (або закриття) “Олімпійської” на вхід. Після гри, можливе обмеження на вхід “Палацу спорту”, “Олімпійської” та “Площі Льва Толстого”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше в одному із поєдинків третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів зіграли потенційні суперники пари “Динамо” — “Брюгге”.