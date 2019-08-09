Киевлян предупредили о возможном закрытии станции метро 10 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Завтра, в субботу 10 августа, в связи с проведением футбольного матча “Динамо” — “Шахтер” возможно ограничение на вход трех станций метро, а также закрытие станции метро “Олимпийская”. Об этом говорится в сообщении в Twitter КП “Киевский Метрополитен”, передает УНН.
“Завтра, 10.08, на НСК “Олимпийский” — матч “Динамо” — “Шахтер”. Перед началом возможно ограничение (или закрытие) “Олимпийской” на вход. После игры, возможно ограничение на вход “Дворца спорта”, “Олимпийская” и “Площади Льва Толстого”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее в одном из поединков третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов сыграли потенциальные соперники пары “Динамо” — “Брюгге”.