Потенційні суперники "Динамо" по ЛЧ провели перший поєдинок

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. В одному із поєдинків третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів зіграли потенційні суперники пари "Динамо" – "Брюгге", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Швейцарський “Базель” вдома на “Санкт-Якоб Парк” приймав австрійський “ЛАСК”. На 50 хвилині баталії рахунок був відкритий центральним оборонцем австрійців Траунером, а на 82 хвилині бразильський легіонер Клаусс подвоїв його. Один м’яч швейцарці встигли відіграти за три хвилини до кінця основного часу — 1:2.

Таким чином, “ЛАСК” здобув гостьову звитягу перед домашнім матчем-відповіддю.

До вашої уваги результати інших поєдинків 3-го кола відбору ЛЧ:

  • “Краснодар” — “Порту” — 0:1
  • “Башакшехір” — “Олімпіакос” 0:1
  • “Марібор” — “Русенборг” 1:3.
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