Потенційні суперники "Динамо" по ЛЧ провели перший поєдинок

Швейцарський “Базель” вдома на “Санкт-Якоб Парк” приймав австрійський “ЛАСК”. На 50 хвилині баталії рахунок був відкритий центральним оборонцем австрійців Траунером, а на 82 хвилині бразильський легіонер Клаусс подвоїв його. Один м’яч швейцарці встигли відіграти за три хвилини до кінця основного часу — 1:2.

Таким чином, “ЛАСК” здобув гостьову звитягу перед домашнім матчем-відповіддю.

До вашої уваги результати інших поєдинків 3-го кола відбору ЛЧ: