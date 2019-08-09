Потенциальные соперники "Динамо" по ЛЧ провели первый поединок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В одном из поединков третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов сыграли потенциальные соперники пары “Динамо” — “Брюгге”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Швейцарский “Базель” дома на “Санкт-Якоб Парк” принимал австрийский “ЛАСК”. На 50 минуте баталии счет был открыт центральным защитником австрийцев Траунер, а на 82 минуте бразильский легионер Клаусс удвоил его. Один мяч швейцарцы успели сыграть за три минуты до конца основного времени — 1:2.
Таким образом, “ЛАСК” одержал гостевую победу перед домашним ответным матчем.
Вашему вниманию результаты других поединков 3-го круга отбора ЛЧ:
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- “Краснодар” — “Порту” — 0:1
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- “Башакшехир” — “Олимпиакос” 0:1
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- “Марибор” — “Русенборг” 1:3.
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