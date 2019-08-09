Потенциальные соперники "Динамо" по ЛЧ провели первый поединок

Швейцарский “Базель” дома на “Санкт-Якоб Парк” принимал австрийский “ЛАСК”. На 50 минуте баталии счет был открыт центральным защитником австрийцев Траунер, а на 82 минуте бразильский легионер Клаусс удвоил его. Один мяч швейцарцы успели сыграть за три минуты до конца основного времени — 1:2.

Таким образом, “ЛАСК” одержал гостевую победу перед домашним ответным матчем.

Вашему вниманию результаты других поединков 3-го круга отбора ЛЧ: