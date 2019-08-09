Потенциальные соперники "Динамо" по ЛЧ провели первый поединок

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101651 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131171 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141083 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128350 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129188 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131019 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153231 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151187 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140909 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потенциальные соперники "Динамо" по ЛЧ провели первый поединок

Потенциальные соперники "Динамо" по ЛЧ провели первый поединок

Киев  •  УНН

 • 8531 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В одном из поединков третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов сыграли потенциальные соперники пары “Динамо” — “Брюгге”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Швейцарский “Базель” дома на “Санкт-Якоб Парк” принимал австрийский “ЛАСК”. На 50 минуте баталии счет был открыт центральным защитником австрийцев Траунер, а на 82 минуте бразильский легионер Клаусс удвоил его. Один мяч швейцарцы успели сыграть за три минуты до конца основного времени — 1:2.

Таким образом, “ЛАСК” одержал гостевую победу перед домашним ответным матчем.

Вашему вниманию результаты других поединков 3-го круга отбора ЛЧ:

  • “Краснодар” — “Порту” — 0:1
  • “Башакшехир” — “Олимпиакос” 0:1
  • “Марибор” — “Русенборг” 1:3.
Украинские Национальные Новости

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