Киян попередили про дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Початок тижня у Києві буде дощовим, місцями очікуються грози. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
У понеділок, 16 липня, по Києву очікується мінлива хмарність з короткочасним дощем (вночі місцями невеликий), місцями грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.
А вже у вівторок, 17 липня, місцями - сильні дощі, грози. У середу, 18 липня, хмарно з проясненнями. Вітер - західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.
Нагадаємо, на початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.