Киян попередили про дощі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Початок тижня у Києві буде дощовим, місцями очікуються грози. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

У понеділок, 16 липня, по Києву очікується мінлива хмарність з короткочасним дощем (вночі місцями невеликий), місцями грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

А вже у вівторок, 17 липня, місцями - сильні дощі, грози. У середу, 18 липня, хмарно з проясненнями. Вітер - західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, на початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.

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