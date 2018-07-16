Киевлян предупредили о дождях
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Начало недели в Киеве будет дождливым, местами ожидаются грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
В понедельник, 16 июля, по Киеву ожидается переменная облачность с кратковременным дождем (ночью местами небольшой), местами грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.
А уже во вторник, 17 июля, местами - сильные дожди, грозы. В среду, 18 июля, облачно с прояснениями. Ветер - западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 21-23°.
Напомним, в начале июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю.