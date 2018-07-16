Сильні дощі на заході України спровокують підйом рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Через сильні дощі у західних областях України очікується підйом рівня води у річках. Про це попередили у прес-службі ДСНС України, передає УНН.
"За даними Укргідрометцентру, 16-17 липня, у зв'язку з сильними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями", - повідомили у відомстві.
Крім того, у звязку із сильними дощами, 16-18 липня на рiчках басейну Захiдного бугу - у межах Львiвської, Волинської областей - та у верхiв'ях рiчок басейну Стира, що є притокою Прип'яті, очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними рiвнями. Негативних наслідків не прогнозується.
Нагадаємо, на початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.