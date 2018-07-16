Сильные дожди на западе Украины спровоцируют подъем уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Из-за сильных дождей в западных областях Украины ожидается подъем уровня воды в реках. Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 16-17 июля, в связи с сильными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в связи с сильными дождями, 16-18 июля на реках бассейна Западного Буга - в пределах Львовской, Волынской областей - и в верховьях рек бассейна Стыря, которая является притоком Припяти, ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями. Негативных последствий не прогнозируется.
Напомним, в начале июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю.