Сильные дожди на западе Украины спровоцируют подъем уровня воды в реках

"По данным Укргидрометцентра, 16-17 июля, в связи с сильными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в связи с сильными дождями, 16-18 июля на реках бассейна Западного Буга - в пределах Львовской, Волынской областей - и в верховьях рек бассейна Стыря, которая является притоком Припяти, ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями. Негативных последствий не прогнозируется.

Напомним, в начале июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю.