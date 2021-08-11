Китайські партійні ЗМІ стверджують, що США шукають інформаторів серед китайських вчених і медиків в Ухані

Деталі

Згідно з інформацією джерела видання, співробітники розвідки США “намагаються знайти будь-яких свідків і осіб, що володіють інформацією про початкову стадію епідемії в Ухані, де був виявлений перший у Китаї спалах”. “Їхньою метою є співробітники підприємств системи охорони здоров’я, біологічних дослідних інститутів, а також інші жителі Ухані”, — пише газета.

За твердженнями Global Times, американські спецслужби також намагаються отримати детальну інформацію про перехворілих COVID-19, життя людей під час локдауну, часу постановки діагнозів, а також переміщення людей до інфікування.

За відомостями джерела газети, “на наступному етапі уряд Сполучених Штатів продовжить чинити тиск на Всесвітню організацію охорони здоров’я і її генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса, щоб вони покладалися на США”. Як стверджує Global Times, нібито уряд США “також буде діяти в змові зі своїми союзниками, в числі яких Австралія, і ЗМІ, щоб чинити тиск на Китай і спробувати звинуватити китайський уряд в тому, що воно приховує правду про походження коронавірусу”.

Як заявив виданню у конфіденційній бесіді так званий “міжнародний експерт, близький до спільної місії Китаю і ВООЗ”, вказівка президента США Джо Байдена американським спецслужбам розробляти цю тему нібито є “скоординованою політичною кампанією”. “Якби колишній держсекретар США Майк Помпео мав таку розвідувальну інформацію, яка була б переконливою, то він б уже опублікував її”, — вказав співрозмовник газети. На його думку, Байден був нібито змушений піти на це через тиск республіканців.

Контекст

Президент США Джо Байден в кінці травня заявив, що розвідувальне співтовариство США не має достатньої інформації, щоб з упевненістю сказати, яким чином почалося поширення нового коронавірусу: після контакту людини з інфікованою твариною або через можливий інцидент в лабораторії Уханьского інституту вірусології. Американський лідер доручив спецслужбам знову подвоїти зусилля з метою вивчення всіх наявних даних і підготувати новий звіт для нього через 90 днів.

2 серпня член комітету у закордонних справах Палати представників США республіканець Майкл Мак-Кол опублікував доповідь з аргументами на користь теорії про лабораторне походження коронавірусу. За його версією, вірус поширився з Уханьского інституту вірусології в результаті невстановленого інциденту, який стався до 12 вересня 2019 року (за чотири місяці до публікації владою Китаю перших даних про хворих COVID-19 в Ухані). У доповіді говориться, що в Уханьскому інституті вірусології могла йти робота над генною зміною вірусів. Автори документа зазначають, що влітку 2019 року інститут розмістив оголошення про пошук фахівців для оновлення систем дезінфекції повітря, обробки небезпечних відходів, вентиляції.

Також в липні Пекін відреагував на заяви глави ВООЗ про підготовку організації до другого етапу вивчення походження коронавірусу.

Тоді ж глава Уханьского національної лабораторії біобезпеки Юань Чжімін заявив про те, що інститут вірусології ніколи не стикався з SARS-CoV-2 до 30 грудня 2019 року. За його словами, всередині академічної спільноти існує консенсус, що коронавірус має природне походження. Глава лабораторії підкреслив, що на даний момент немає жодного доказу, який міг би підтвердити теорії про штучне походження вірусу або його витік з лабораторії.

Ці заяви були зроблені після того, як генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус сказав, що організація готується до другого етапу вивчення походження SARS-CoV-2 і очікує прозорості від влади Китаю. Він також не виключив, що поширення коронавірусу могло бути наслідком “надзвичайного випадку в лабораторії”.