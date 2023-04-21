Китайські нафтові компанії різко збільшили імпорт російської нафти - Reuters

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Китайські державні нафтопереробні заводи PetroChina і Sinopec відновили імпорт російської сирої нафти у лютому, а приватні підприємства Hengli Petrochemical і Jiangsu Eastern Shenghong Co почали нафту з березня. Згідно з даними трейдерів та даними відстеження суден Refinitiv, Kpler і Vortexa, вони отримали "великі знижки" під час закупівлі.

За даними Kpler, чотири вантажі близько 740 000 барелів нафти ESPO з низьким вмістом сірки були вивантажені в китайському Даляні в березні, ще два прибули у квітні. Повідомляється, що нафтохімічна компанія Shenghong імпортувала 720 000 барелів нафти Urals у березні та 1 мільйон барелів у квітні.

Згідно з даними Kpler, у квітні PetroChina отримала вантаж сирої нафти Urals обсягом 1 мільйон барелів через порт Made Island у М’янмі, який з’єднаний трубопроводом із нафтопереробним заводом у Юньнані. За інформацією митниці Китаю, загальний імпорт країною нафти з рф, включаючи трубопровідний і морський, у березні зріс до "рекордних" 9,61 мільйона тонн, або 2,26 мільйона барелів на день.

"Імпорт Китаєм російської нафти Urals на шляху до досягнення рекорду березня (у квітні - ред.), оскільки все більше нафтопереробних заводів починають використовувати знижену ціну нафти з російської Балтії", - сказала аналітик Vortexa Емма Лі, додавши, що "близько 700 000 барелів на добу Urals може досягти Китаю у квітні проти 600 000 барелів на добу в березні".

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За словами трейдерів, знижки на сиру нафту марки Urals, що надходитиме до Китаю в липні, скоротилися приблизно до 9-10 доларів відносно ф’ючерсів на ICE Brent з поставкою без судна з приблизно 14 доларів за барель у березні. Також вони додали, що ESPO з поставкою в червні торгується зі знижками приблизно в 5,50 доларів за барель до ф’ючерсів ICE Brent, порівняно зі знижками в 6 і 8,50 доларів за барель для вантажів, які надходять у травні та березні відповідно.

Зазначається, що менші китайські незалежні нафтопереробні заводи, відомі як "чайники", скупили майже всі поставки ESPO в період з листопада по січень, коли інші "трималися подалі" від російської нафти після запровадження обмежень Європейського Союзу 5 грудня. З поверненням великих покупців чутливі до ціни "чайники" шукають альтернативи, такі як російсько-арктичні марки, іранська та венесуельська нафта.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів опублікувало попередження для американських компаній, що вони можуть порушувати санкції, надаючи послуги, пов'язані з експортом російської нафти, що надходить через нафтопровід Східно-Сибірський Тихий океан (ESPO) і порти на східному узбережжі рф.