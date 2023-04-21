Китайські нафтові компанії різко збільшили імпорт російської нафти - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Китайські нафтові гіганти та великі приватні нафтопереробні заводи скуповують більше російської сирої нафти, підтримуючи ціни та змушуючи менші незалежні компанії шукати дешеві альтернативи, такі як іранська нафта. Цей попит свідчить про зростання довіри до торгівлі, після того, як державні компанії почали імпорт нафти з рф, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Китайські державні нафтопереробні заводи PetroChina і Sinopec відновили імпорт російської сирої нафти у лютому, а приватні підприємства Hengli Petrochemical і Jiangsu Eastern Shenghong Co почали нафту з березня. Згідно з даними трейдерів та даними відстеження суден Refinitiv, Kpler і Vortexa, вони отримали "великі знижки" під час закупівлі.
За даними Kpler, чотири вантажі близько 740 000 барелів нафти ESPO з низьким вмістом сірки були вивантажені в китайському Даляні в березні, ще два прибули у квітні. Повідомляється, що нафтохімічна компанія Shenghong імпортувала 720 000 барелів нафти Urals у березні та 1 мільйон барелів у квітні.
Згідно з даними Kpler, у квітні PetroChina отримала вантаж сирої нафти Urals обсягом 1 мільйон барелів через порт Made Island у М’янмі, який з’єднаний трубопроводом із нафтопереробним заводом у Юньнані. За інформацією митниці Китаю, загальний імпорт країною нафти з рф, включаючи трубопровідний і морський, у березні зріс до "рекордних" 9,61 мільйона тонн, або 2,26 мільйона барелів на день.
"Імпорт Китаєм російської нафти Urals на шляху до досягнення рекорду березня (у квітні - ред.), оскільки все більше нафтопереробних заводів починають використовувати знижену ціну нафти з російської Балтії", - сказала аналітик Vortexa Емма Лі, додавши, що "близько 700 000 барелів на добу Urals може досягти Китаю у квітні проти 600 000 барелів на добу в березні".
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За словами трейдерів, знижки на сиру нафту марки Urals, що надходитиме до Китаю в липні, скоротилися приблизно до 9-10 доларів відносно ф’ючерсів на ICE Brent з поставкою без судна з приблизно 14 доларів за барель у березні. Також вони додали, що ESPO з поставкою в червні торгується зі знижками приблизно в 5,50 доларів за барель до ф’ючерсів ICE Brent, порівняно зі знижками в 6 і 8,50 доларів за барель для вантажів, які надходять у травні та березні відповідно.
Зазначається, що менші китайські незалежні нафтопереробні заводи, відомі як "чайники", скупили майже всі поставки ESPO в період з листопада по січень, коли інші "трималися подалі" від російської нафти після запровадження обмежень Європейського Союзу 5 грудня. З поверненням великих покупців чутливі до ціни "чайники" шукають альтернативи, такі як російсько-арктичні марки, іранська та венесуельська нафта.
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів опублікувало попередження для американських компаній, що вони можуть порушувати санкції, надаючи послуги, пов'язані з експортом російської нафти, що надходить через нафтопровід Східно-Сибірський Тихий океан (ESPO) і порти на східному узбережжі рф.