Китайские нефтяные компании резко увеличили импорт российской нефти - Reuters

Детали

Китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы PetroChina и Sinopec возобновили импорт российской сырой нефти в феврале, а частные предприятия Hengli Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong Co начали нефть с марта. Согласно информации трейдеров и данным отслеживания судов Refinitiv, Kpler и Vortexa, они получили "большие скидки" при закупке.

По данным Kpler, четыре груза около 740 000 баррелей нефти ESPO с низким содержанием серы были выгружены в китайском Даляне в марте, еще два прибыли в апреле. Сообщается, что нефтехимическая компания Shenghong импортировала 720 000 баррелей нефти Urals в марте и 1 миллион баррелей в апреле.

Согласно данным Kpler, в апреле PetroChina получила груз сырой нефти Urals в объеме 1 миллиона баррелей через порт Made Island в Мьянме, который соединен трубопроводом с нефтеперерабатывающим заводом в Юньнане. По информации таможни Китая, общий импорт страной нефти из России, включая трубопроводный и морской, в марте вырос до "рекордных" 9,61 миллиона тонн, или 2,26 миллиона баррелей в день.

"Импорт Китаем российской нефти Urals на пути к достижению рекорда марта (в апреле – ред.), поскольку все больше нефтеперерабатывающих заводов начинают использовать пониженную цену нефти из российской Балтии", – сказала аналитик Vortexa Эмма Ли, добавив, что "около 700 00 баррелей в сутки Urals может достичь Китая в апреле против 600 000 баррелей в сутки в марте.

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По словам трейдеров, скидки на сырую нефть марки Urals, которая будет поступать в Китай в июле, сократились примерно до 9-10 долларов по отношению к фьючерсам на ICE Brent с поставкой без судна с примерно 14 долларов за баррель в марте. Также они добавили, что ESPO с поставкой в июне торгуется со скидками примерно в 5,50 долларов за баррель до фьючерсов ICE Brent по сравнению со скидками в 6 и 8,50 долларов за баррель для грузов, поступающих в мае и марте соответственно.

Отмечается, что меньшие китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы, известные как "чайники", скупили почти все поставки ESPO в период с ноября по январь, когда другие держались подальше от российской нефти после введения ограничений Европейского Союза 5 декабря. С возвратом крупных покупателей чувствительные к цене "чайники" ищут альтернативы, такие как российско-арктические марки, иранская и венесуэльская нефть.

Напомним

Министерство финансов США опубликовало предупреждения для американских компаний, что они могут нарушать санкции, предоставляя услуги, связанные с экспортом российской нефти, поступающей через нефтепровод Восточно-Сибирский Тихий океан (ESPO) и порты на восточном побережье россии.