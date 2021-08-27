Китайська влада визнала понаднормову роботу незаконною

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Верховний суд Китаю і Міністерство людських ресурсів і соціального забезпечення країни в четвер опублікували керівні принципи і приклади того, що вважається понаднормовою роботою, заявивши, що вони зосередили увагу на цьому питанні, оскільки останнім часом воно привернуло до себе широку увагу.

Минулого місяця власник TikTok ByteDance заявив, що офіційно припинить роботу в надурочний час у вихідні дні з 1 серпня, через два тижні після того, як його конкурент, який випускає короткі відео, Kuaishou оголосив про аналогічне рішення.

Критика понаднормової роботи судом і міністерством також відбувається на тлі широкомасштабного тиску Пекіна на технологічних гігантів країни, націленого на різні питання, від монополістичної поведінки до прав споживачів.

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