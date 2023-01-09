Китай знову провів бойові навчання поблизу Тайваню: на острові їх засудили
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У понеділок Тайвань засудив Китай за проведення других військових навчань навколо острова менш ніж за місяць, тайванське міністерство оборони заявило, що виявило 57 китайських літаків, пише УНН з посиланням на Reuters.
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У Східній зоні бойового командування Народно-визвольної армії Китаю заявили, що китайські сили провели "спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання" у морі та повітряному просторі навколо Тайваню, зосередивши увагу на наземних ударах та нападах з моря.
Мета, як вказано, полягала в тому, щоб перевірити спільні бойові можливості та "рішуче протистояти провокаційним діям зовнішніх сил і сепаратистських сил, які виступають за незалежність Тайваню", йдеться у короткій заяві, зробленій пізно ввечері в неділю.
Канцелярія президента Тайваню заявила, що Китай висуває "безпідставні звинувачення", і рішуче засудила навчання, заявивши, що мир і стабільність у Тайванській протоці та регіоні є спільною відповідальністю Тайваню та Китаю.
Позиція Тайваню дуже зрозуміла: він ані ескалюватиме конфлікти, ні провокуватиме суперечки, а твердо захищатиме свій суверенітет та безпеку, йдеться у заяві офісу.
Міноборони Тайваню заявило, що за попередню добу було виявлено 57 китайських літаків і чотири кораблі ВМС, які діяли навколо острова, зокрема 28 літаків, які залетіли до зони ППО Тайваню.
Деякі з цих 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційну буферну зону між двома сторонами, у тому числі винищувачі Су-30 і J-16, а два бомбардувальники H-6, здатні нести ядерну зброю, як повідомляється, здійснили переліт до півдня Тайваню.
Під час аналогічних навчань Китаю наприкінці минулого місяця, як заявив Тайвань, 43 китайські літаки перетнули серединну лінію.
Доповнення
Китай вважає Тайвань своєю територією. Китай, який ніколи не відмовлявся від застосування сили для встановлення контролю над островом, протягом останніх трьох років здійснював регулярні військові вторгнення у води та повітряний простір поблизу Тайваню.
Торік у серпні Китай провів військові навчання навколо Тайваню після візиту до Тайбею Ненсі Пелосі, тодішнього спікера Палати представників США.
Тайвань рішуче відкидає претензії Пекіна на суверенітет, заявляючи, що лише 23 мільйони жителів острова можуть вирішувати своє майбутнє.
Пекін був особливо обурений підтримкою Тайваню США, включаючи продаж зброї.