Китай знову провів бойові навчання поблизу Тайваню: на острові їх засудили

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 13297 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 24452 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 45818 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 53752 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 64242 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 108674 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 60168 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 125888 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 89646 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 65809 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 68990 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 56424 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 130014 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 62436 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 59099 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 13310 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 108682 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 130630 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 125891 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 241184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 59532 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 62865 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 35217 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 39097 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 54222 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Китай знову провів бойові навчання поблизу Тайваню: на острові їх засудили

Київ • УНН

 • 376236 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. У понеділок Тайвань засудив Китай за проведення других військових навчань навколо острова менш ніж за місяць, тайванське міністерство оборони заявило, що виявило 57 китайських літаків, пише УНН з посиланням на Reuters.

Китай знову провів бойові навчання поблизу Тайваню: на острові їх засудили

Деталі

У Східній зоні бойового командування Народно-визвольної армії Китаю заявили, що китайські сили провели "спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання" у морі та повітряному просторі навколо Тайваню, зосередивши увагу на наземних ударах та нападах з моря.

Мета, як вказано, полягала в тому, щоб перевірити спільні бойові можливості та "рішуче протистояти провокаційним діям зовнішніх сил і сепаратистських сил, які виступають за незалежність Тайваню", йдеться у короткій заяві, зробленій пізно ввечері в неділю.

Канцелярія президента Тайваню заявила, що Китай висуває "безпідставні звинувачення", і рішуче засудила навчання, заявивши, що мир і стабільність у Тайванській протоці та регіоні є спільною відповідальністю Тайваню та Китаю.

Позиція Тайваню дуже зрозуміла: він ані ескалюватиме конфлікти, ні провокуватиме суперечки, а твердо захищатиме свій суверенітет та безпеку, йдеться у заяві офісу.

Міноборони Тайваню заявило, що за попередню добу було виявлено 57 китайських літаків і чотири кораблі ВМС, які діяли навколо острова, зокрема 28 літаків, які залетіли до зони ППО Тайваню.

Деякі з цих 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційну буферну зону між двома сторонами, у тому числі винищувачі Су-30 і J-16, а два бомбардувальники H-6, здатні нести ядерну зброю, як повідомляється, здійснили переліт до півдня Тайваню.

Під час аналогічних навчань Китаю наприкінці минулого місяця, як заявив Тайвань, 43 китайські літаки перетнули серединну лінію.

Доповнення

Китай вважає Тайвань своєю територією. Китай, який ніколи не відмовлявся від застосування сили для встановлення контролю над островом, протягом останніх трьох років здійснював регулярні військові вторгнення у води та повітряний простір поблизу Тайваню.

Торік у серпні Китай провів військові навчання навколо Тайваню після візиту до Тайбею Ненсі Пелосі, тодішнього спікера Палати представників США.

Тайвань рішуче відкидає претензії Пекіна на суверенітет, заявляючи, що лише 23 мільйони жителів острова можуть вирішувати своє майбутнє.

Пекін був особливо обурений підтримкою Тайваню США, включаючи продаж зброї. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.44
Bitcoin
$84,106.00
S&P 500
$5,374.93
Tesla
$248.74
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,214.86
Ethereum
$1,628.30