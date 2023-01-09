Китай снова провел боевые учения вблизи Тайваня: на острове их осудили

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20672 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 77031 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118184 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117702 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 267250 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133175 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121842 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372366 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83759 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136467 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
0м/с
77%
Популярные новости

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 17209 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 13038 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12702 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12017 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 14221 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 267248 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293571 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372365 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347911 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395151 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77807 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111623 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130896 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170510 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79729 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Китай снова провел боевые учения вблизи Тайваня: на острове их осудили

Киев • УНН

 • 376236 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В понедельник Тайвань осудил Китай за проведение вторых военных учений вокруг острова менее чем за месяц, тайваньское министерство обороны заявило, что обнаружило 57 китайских самолетов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Китай снова провел боевые учения вблизи Тайваня: на острове их осудили

Детали

В Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявили, что китайские силы провели "совместное патрулирование боевой готовности и настоящие боевые учения" в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня, сосредоточив внимание на наземных ударах и нападениях с моря.

Цель, как указано, заключалась в том, чтобы проверить совместные боевые возможности и "решительно противостоять провокационным действиям внешних сил и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", говорится в кратком заявлении, сделанном поздно вечером в воскресенье.

Канцелярия президента Тайваня заявила, что Китай выдвигает "безосновательные обвинения", и решительно осудила учения, заявив, что мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе являются общей ответственностью Тайваня и Китая.

Позиция Тайваня очень понятна: он не будет ни эскалировать конфликты, ни провоцировать споры, а будет твердо защищать свой суверенитет и безопасность, говорится в заявлении офиса.

Минобороны Тайваня заявило, что за предыдущие сутки было обнаружено 57 китайских самолётов и четыре корабля ВМС, которые действовали вокруг острова, в том числе 28 самолётов, которые залетели в зону ПВО Тайваня.

Некоторые из этих 28 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную буферную зону между двумя сторонами, в том числе истребители Су-30 и J-16, а два бомбардировщика H-6, способные нести ядерное оружие, как сообщается, совершили перелет к югу Тайваня.

Во время аналогичных учений Китая в конце прошлого месяца, как заявил Тайвань, 43 китайских самолета пересекли срединную линию.

Дополнение

Китай считает Тайвань своей территорией. В августе прошлого года Китай провел военные учения вокруг Тайваня после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, тогдашнего спикера Палаты представителей США.

Тайвань решительно отвергает претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только 23 миллиона жителей острова могут решать свое будущее.

Пекин особенно возмущен поддержкой Тайваня США, включая продажу оружия. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.22
Bitcoin
$76,312.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,991.80
Ethereum
$1,473.05