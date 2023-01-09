Китай снова провел боевые учения вблизи Тайваня: на острове их осудили

Детали

В Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявили, что китайские силы провели "совместное патрулирование боевой готовности и настоящие боевые учения" в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня, сосредоточив внимание на наземных ударах и нападениях с моря.

Цель, как указано, заключалась в том, чтобы проверить совместные боевые возможности и "решительно противостоять провокационным действиям внешних сил и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", говорится в кратком заявлении, сделанном поздно вечером в воскресенье.

Канцелярия президента Тайваня заявила, что Китай выдвигает "безосновательные обвинения", и решительно осудила учения, заявив, что мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе являются общей ответственностью Тайваня и Китая.

Позиция Тайваня очень понятна: он не будет ни эскалировать конфликты, ни провоцировать споры, а будет твердо защищать свой суверенитет и безопасность, говорится в заявлении офиса.

Минобороны Тайваня заявило, что за предыдущие сутки было обнаружено 57 китайских самолётов и четыре корабля ВМС, которые действовали вокруг острова, в том числе 28 самолётов, которые залетели в зону ПВО Тайваня.

Некоторые из этих 28 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную буферную зону между двумя сторонами, в том числе истребители Су-30 и J-16, а два бомбардировщика H-6, способные нести ядерное оружие, как сообщается, совершили перелет к югу Тайваня.

Во время аналогичных учений Китая в конце прошлого месяца, как заявил Тайвань, 43 китайских самолета пересекли срединную линию.

Дополнение

Китай считает Тайвань своей территорией. В августе прошлого года Китай провел военные учения вокруг Тайваня после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, тогдашнего спикера Палаты представителей США.

Тайвань решительно отвергает претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только 23 миллиона жителей острова могут решать свое будущее.

Пекин особенно возмущен поддержкой Тайваня США, включая продажу оружия.